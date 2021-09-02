Рейд через Севастопольскую бухту перекрыли из-за ухудшения погоды

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Рейд через Севастопольскую бухту перекрыли в связи с ухудшением погоды.
Рейд через Севастопольскую бухту перекрыли из-за ухудшения погоды
  • © Алексей Павлишак
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

На Северную сторону и обратно можно доехать на автобусах, курсирующих между площадями Нахимова и Захарова.

На полуострове объявлено штормовое предупреждение, которое действует 2 и 3 сентября. В пятницу прогнозируют сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 20—25 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной.

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