Рейд через Севастопольскую бухту перекрыли из-за ухудшения погоды
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
На Северную сторону и обратно можно доехать на автобусах, курсирующих между площадями Нахимова и Захарова.
На полуострове объявлено штормовое предупреждение, которое действует 2 и 3 сентября. В пятницу прогнозируют сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 20—25 м/с.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной.