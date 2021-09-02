Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в пятницу, 3 сентября.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По прогнозу, утром и днём местами возможны сильный дождь, гроза, ветер порывами 15—20 м/с. В Казани — до 17 м/с.

В целом в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С.

Днём +12...+17 °С, на востоке до +21 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной.

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