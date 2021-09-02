Учёный Ильяшенко рассказал о причинах исчезновения видов животных

Заведующий Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Валентин Ильяшенко рассказал о причинах исчезновения видов животных.

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что это происходит, в частности, из-за изменения места обитания.

«Под влиянием человека и по другим причинам, например изменение климата, они вымирают. Сейчас идёт засуха, не все виды могут её выдержать», — отметил учёный.

По его словам, также могут оказывать влияние крупные лесные пожары.

«После пожара идёт смена растительности. Некоторые виды занимают эту нишу. Но сейчас масштабы совсем другие. Многие виды просто не успевают приспособиться», — пояснил он.

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