Учёный Ильяшенко рассказал о причинах исчезновения видов животных

Короткая ссылка
Заведующий Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Валентин Ильяшенко рассказал о причинах исчезновения видов животных.
Учёный Ильяшенко рассказал о причинах исчезновения видов животных
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что это происходит, в частности, из-за изменения места обитания.

«Под влиянием человека и по другим причинам, например изменение климата, они вымирают. Сейчас идёт засуха, не все виды могут её выдержать», — отметил учёный.

По его словам, также могут оказывать влияние крупные лесные пожары.

«После пожара идёт смена растительности. Некоторые виды занимают эту нишу. Но сейчас масштабы совсем другие. Многие виды просто не успевают приспособиться», — пояснил он.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», директор петербургского Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев рассказал, как вести себя при встрече с тюленями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить