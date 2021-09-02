Организатор рассказал о фестивале «Крымская театральная осень»

Генеральный директор «Балтийского дома» Сергей Шуб сообщил, что 3 сентября в Ялте, Керчи и Симферополе стартует третий фестиваль национальных театров России «Крымская театральная осень».

«Балтийский дом» известен как один из главных организаторов театральных фестивалей в стране, в том числе и фестиваля «Крымская театральная осень». Об идее и истории мероприятия Сергей Шуб рассказал «Петербургскому дневнику».

«Многие любители театра знают, что уже более 20 лет мы проводим фестиваль русскоязычных театров стран СНГ и Балтии «Встречи в России». Но однажды наша команда подумала, что у этой истории есть и оборотная сторона — национальные театры внутри России. И они тоже — может, даже в большей степени — нуждаются в развитии и помощи. Мы озвучили идею нового проекта Министерству культуры и получили полную поддержку. Так три года назад и появился фестиваль «Крымская театральная осень». Фестиваль, который не просто объединяет национальные театры нашей страны, но и способствует сохранению и развитию культурно-национальной самобытности народов и иных этнических общностей», — сказал Шуб.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Геленджике с 3 по 13 сентября пройдёт фестиваль актуальной культуры «Сезоны».