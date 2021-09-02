В Тюмени 3 сентября ожидается жара до +29 °С

В пятницу, 3 сентября, в Тюмень вернётся жаркая погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха может прогреться до +29 °С.

Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении Гидрометеоцентра.

«3 сентября в Тюмени температура воздуха составит +29 °С, ночью — около +16 °С. В субботу, 4 сентября, воздух прогреется до +27 °С, ночью — около +16 °С. Облачно, без осадков», — рассказали специалисты.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.