В Тюмени 3 сентября ожидается жара до +29 °С

Короткая ссылка
В пятницу, 3 сентября, в Тюмень вернётся жаркая погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха может прогреться до +29 °С.
В Тюмени 3 сентября ожидается жара до +29 °С
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении Гидрометеоцентра.

«3 сентября в Тюмени температура воздуха составит +29 °С, ночью — около +16 °С. В субботу, 4 сентября, воздух прогреется до +27 °С, ночью — около +16 °С. Облачно, без осадков», — рассказали специалисты.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить