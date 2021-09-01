Государственный Эрмитаж открыл доступ в дополнительные залы с 1 сентября.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу музея.

Данные залы более года были недоступны из-за строгих коронавирусных ограничений.

Теперь, благодаря новой системе маршрутов, посетители могут сами выстраивать своё путешествие по музею, исходя из собственных интересов и предпочтений.

Главное правило — следовать заданному направлению, что позволит избежать встречных потоков людей и увидеть почти все произведения искусства, хранящиеся в Главном музейном комплексе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что музеи Московской области «Мураново», «Новый Иерусалим», «Коломенская пастила» и другие стали обладателями престижной награды Travellers’ Choice — 2021 от сайта TripAdvisor.