Михайловский театр показал старшеклассникам фрагменты нового балета «Конёк-горбунок»

Михайловский театр в Санкт-Петербурге показал старшеклассникам фрагменты нового балета «Конёк-горбунок».

Об этом сообщает НТВ.

На предпремьерную встречу детей из Российского движения школьников и Академии талантов Петербурга пригласил худрук театра Владимир Кехман. Он призвал учащихся активно пользоваться «Пушкинской картой».

В «Коньке-горбунке» представлена классическая хореография Александра Радунского 1960 года, обработанная балетмейстером Михаилом Мессерером. У балета мультимедийное оформление, также используются цифровые технологии.

Премьерные показы состоятся 2, 3, 17 и 18 сентября.

Как ранее передавало ФАН, режиссёр Театра эстрады имени Аркадия Райкина Илья Архипов рассказал, чем занимался во время пандемии и режима самоизоляции.