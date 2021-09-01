Михайловский театр показал старшеклассникам фрагменты нового балета «Конёк-горбунок»
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Об этом сообщает НТВ.
На предпремьерную встречу детей из Российского движения школьников и Академии талантов Петербурга пригласил худрук театра Владимир Кехман. Он призвал учащихся активно пользоваться «Пушкинской картой».
В «Коньке-горбунке» представлена классическая хореография Александра Радунского 1960 года, обработанная балетмейстером Михаилом Мессерером. У балета мультимедийное оформление, также используются цифровые технологии.
Премьерные показы состоятся 2, 3, 17 и 18 сентября.
Как ранее передавало ФАН, режиссёр Театра эстрады имени Аркадия Райкина Илья Архипов рассказал, чем занимался во время пандемии и режима самоизоляции.