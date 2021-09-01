Школа современной пьесы откроет сезон спектаклем «Бешеный хворост»

Школа современной пьесы откроет новый сезон спектаклем «Бешеный хворост» в постановке Иосифа Райхельгауза. Автор пьесы — Олег Маслов.

Об этом сообщает «Утро.ру».

Маслов прислал пьесу для участия в драматургическом конкурсе «Действующие лица — 2021». Она привлекла внимание Райхельгауза и литературной части театра. В этой работе рассказывается об ученике старших классов, который подвергается травле со стороны учителей.

В главных ролях — Татьяна Веденеева и Татьяна Васильева. Роль ученика досталась Александру Сеппиусу.

В спектакле также задействованы Джульетта Геринг, Татьяна Циренина, Валерия Ланская и Рузиль Миникаев.

Как ранее передавало ФАН, режиссёр Театра эстрады имени Аркадия Райкина Илья Архипов рассказал, чем занимался во время пандемии и режима самоизоляции.