Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.
Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

Он сообщил, что «осень уже стучит в дверь — через столичный регион проходит линия холодного атмосферного фронта, сопровождаемого локальными ливнями, грозами и усилением ветра, который к вечеру развернётся на северные румбы, открывая путь свежему полярному воздуху, из-за чего показания термометров станут стремительно понижаться».

«В четверг и пятницу днём уже не выше 11—16 °С, а в выходные ночами посвежеет до +2…+7 °С, днём — до +7…+12 °С», — цитирует ТАСС Тишковца.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News заявил, что лето 2021 года стало самым солнечным в Санкт-Петербурге — общее количество солнечных часов составило 880, что превысило рекорд 2002 года.

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