Глава «Роскино» рассказала о своих ожиданиях от программы Венецианского кинофестиваля

Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова рассказала RT, какие зарубежные фильмы, представленные на Венецианском кинофестивале, она ждёт больше всего.

«Программа фестиваля очень разнообразна, и, конечно, интерес вызывают новинки от таких мэтров, как Педро Альмодовар и Паоло Соррентино, чьи картины представлены в основном конкурсе. Вместе с тем, безусловно, мне интересны и проекты молодых режиссёров в новой конкурсной программе Orizzonti Extra, которая призвана открывать новые имена в мировом кинематографе (где представлен наш фильм «Мама, я дома»)», — рассказала глава «Роскино».

Евгения Маркова также отметила, что интерес представляет и широко представленный на смотре региональный контент.

«В этом году много режиссёрских работ представителей Латинской Америки. Я очень жду фильм чилийского режиссёра Пабло Ларраина «Спенсер. Тайна принцессы Дианы». И «Закат» мексиканского режиссёра Мишеля Франко, лауреата прошлогоднего Гран-при Венецианского фестиваля, — это его первый фильм с такими известными актёрами, как Тим Рот и Шарлотта Генсбур. С удовольствием посмотрю работу аргентинских режиссёров Гастона Дюпра и Мариано Кона «Официальный конкурс» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях, а также «Клетку» венесуэльского режиссёра Лоренсо Вигаса, получившего «Золотого льва» в 2015 году», — подытожила она.

Венецианский кинофестиваль стартует в Италии 1 сентября. Смотр станет 78-м по счёту и откроется премьерой фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери».