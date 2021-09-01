Глава «Роскино» рассказала о своих ожиданиях от программы Венецианского кинофестиваля
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- РИА Новости
«Программа фестиваля очень разнообразна, и, конечно, интерес вызывают новинки от таких мэтров, как Педро Альмодовар и Паоло Соррентино, чьи картины представлены в основном конкурсе. Вместе с тем, безусловно, мне интересны и проекты молодых режиссёров в новой конкурсной программе Orizzonti Extra, которая призвана открывать новые имена в мировом кинематографе (где представлен наш фильм «Мама, я дома»)», — рассказала глава «Роскино».
Евгения Маркова также отметила, что интерес представляет и широко представленный на смотре региональный контент.
«В этом году много режиссёрских работ представителей Латинской Америки. Я очень жду фильм чилийского режиссёра Пабло Ларраина «Спенсер. Тайна принцессы Дианы». И «Закат» мексиканского режиссёра Мишеля Франко, лауреата прошлогоднего Гран-при Венецианского фестиваля, — это его первый фильм с такими известными актёрами, как Тим Рот и Шарлотта Генсбур. С удовольствием посмотрю работу аргентинских режиссёров Гастона Дюпра и Мариано Кона «Официальный конкурс» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях, а также «Клетку» венесуэльского режиссёра Лоренсо Вигаса, получившего «Золотого льва» в 2015 году», — подытожила она.
Венецианский кинофестиваль стартует в Италии 1 сентября. Смотр станет 78-м по счёту и откроется премьерой фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери».