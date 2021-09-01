Актриса Елена Ташаева рассказала о работе с Александром Ширвиндтом в спектакле «Где мы?»

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Актриса Елена Ташаева рассказала о работе с Александром Ширвиндтом в спектакле «Где мы?».
Актриса Елена Ташаева рассказала о работе с Александром Ширвиндтом в спектакле «Где мы?»
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

В интервью изданию argumenti.ru она пошутила, что после спектакля «Где мы?», в котором Ташаева сыграла мать героя Ширвиндта, он стал для неё как сын.

«После этого спектакля Александр Анатольевич стал мне ещё роднее. Он всегда был для меня кем-то родным, потому, что очень похож на моего папу», — заявила актриса.

Вместе с этим Ташаева призналась, что эта работа «что-то привнесла в негласные отношения».

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