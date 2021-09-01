Два здания XIX века в Москве получили статус выявленных объектов культурного наследия

Два столичных здания XIX века получили статус выявленных объектов культурного наследия.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Один из выявленных памятников — каменное четырёхэтажное здание с подвалом, возведённое на Трубной улице по заказу владельца — губернского секретаря Барса. Его фасады оформлены в так называемом кирпичном стиле. Второй дом появился в Старомонетном переулке по заказу домовладельца Николая Дружинина, проект разработал известный архитектор Николай Васильев», — заявил глава Департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Отмечается, что дом на Трубной улице, который был доходным, построили в 1891 году. После 1917-го там организовали коммуналки и открыли различные обслуживающие заведения.

Жилой дом в Старомонетном переулке возвели в 1887 году. После революции его национализировали. В 1930-е началось строительство корпусов Научно-исследовательского института цемента, главный корпус разместился на большей части усадебного сада. В настоящее время здание занимает Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге планируют отреставрировать 44 дома-памятника в 2022 году.