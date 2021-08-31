Члены Русского географического общества провели экологическую акцию в ЯНАО

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Члены Русского географического общества провели экологическую акцию на реке Пур в Ямало-Ненецком автономном округе.
Члены Русского географического общества провели экологическую акцию в ЯНАО
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Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Волонтёры и местные рыбаки собрали мусор, в основном пустые пластиковые бутылки и другие отходы, оставленные отдыхающими.

«Разделились на несколько групп, разъехались в разные протоки. Собрали несколько десятков больших мешков мусора. В половодье всё это ушло бы в губу», — заявил Андрей Крапивин член Ямальского отделения Русского географического общества.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье появятся около 300 постов для контроля качества воздуха к 2024 году.

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