Члены Русского географического общества провели экологическую акцию в ЯНАО

Члены Русского географического общества провели экологическую акцию на реке Пур в Ямало-Ненецком автономном округе.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Волонтёры и местные рыбаки собрали мусор, в основном пустые пластиковые бутылки и другие отходы, оставленные отдыхающими.

«Разделились на несколько групп, разъехались в разные протоки. Собрали несколько десятков больших мешков мусора. В половодье всё это ушло бы в губу», — заявил Андрей Крапивин член Ямальского отделения Русского географического общества.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье появятся около 300 постов для контроля качества воздуха к 2024 году.