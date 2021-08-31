Спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Крыму
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Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«В течение суток 2 сентября, ночью 3 сентября в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, град, усиление северо-западного ветра 20—25 м/с», — заявили в ведомстве.
Температура воздуха опустится до +15...+20 °С. Минимальная — до +8...+13 °С, на побережье — до +14...+19 °С.
Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили о заморозках в Челябинской области.