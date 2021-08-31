Музеи в башнях Нижегородского кремля откроются 1 сентября

Музеи в трёх башнях Нижегородского кремля откроются в среду, 1 сентября.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

В первом ярусе Ивановской башни постоянная экспозиция посвящена подвигу ополчения Минина и Пожарского.

В Никольской башне размещена выставка «Град в усть Оки», рассказывающая об истории образования города.

В Зачатьевской башне можно будет посетить экспозицию «На лицевой стороне», посвящённую нижегородским наличникам. Выставка продлится до 8 ноября.

Ранее телеканал «360» сообщал, что музеи Московской области «Мураново», «Новый Иерусалим», «Коломенская пастила» и другие стали обладателями престижной награды Travellers’ Choice — 2021 от сайта TripAdvisor.