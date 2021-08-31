Синоптики Татарстана предупредили о дождях с градом и ветром 1 сентября

По сообщениям Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, в среду, 1 сентября, на территории республики могут пройти дожди с градом и сильным ветром.

Об этом сообщает inkazan.ru.

В течение суток в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди, а днём и вечером возможны грозы с градом. В это же время скорость ветра может достигать 17—22 м/с. Ночью температура опустится до +10…+15 °С. Днём потеплеет до +23…+28 °С, а на востоке Татарстана — до +32 °С, сообщают синоптики.

В четверг, 2 сентября, в республике вновь ожидаются дожди с грозами и ветром до 15—18 м/с. Ночью — +13…+18 °С, днём — +22…+27 °С. Такая же погода сохранится и в пятницу, 3 сентября. При этом днём ожидается понижение температуры до +13…+18 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили о заморозках в Челябинской области.