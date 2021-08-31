Композитор Павел Карманов рассказал о творчестве в период пандемии

Композитор Павел Карманов рассказал, над чем работал в период пандемии коронавируса.

«Я специально не задумывался над творческим ответом пандемии, но так получилось, что в этот непростой для всех период я написал первое в моей жизни сочинение для симфонического оркестра без солистов. Карельская филармония при финансовой поддержке финской стороны заказала мне партитуру, посвящённую... комарам на озере. Премьера пьесы под названием «Белые ночи на лесном озере» состоялась весной этого года в Петрозаводске», — сказал в беседе с ФАН Павел Карманов.

Он признался, что работал над произведением с интересом.

«Поэтому коронавирус, честно говоря, никак не изменил моего эмоционального строя — я уже много лет нахожусь в добровольной самоизоляции, когда пишу музыку. И никакие внешние обстоятельства не меняют моих принципов работы…» — поделился композитор.

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