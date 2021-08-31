В Нижегородской области объявили о пожароопасности четвёртого и пятого классов

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В МЧС предупредили жителей Нижегородской области о высоком классе пожароопасности.
В Нижегородской области объявили о пожароопасности четвёртого и пятого классов
  • © РИА Новости / ФБУ «Авиалесоохрана»

Об этом пишет newsnn.ru.

С 31 августа по 3 сентября в большинстве районов региона и в Нижнем Новгороде сохранится высокая (четвёртый класс) пожароопасность. Однако местами ситуация может усугубиться и будет достигнут пятый класс пожароопасности.

В связи с этим запрещено посещение лесов, сжигание мусора на дачных участках, разведение костров в лесных зонах.

Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.

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