В Нижегородской области объявили о пожароопасности четвёртого и пятого классов
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Об этом пишет newsnn.ru.
С 31 августа по 3 сентября в большинстве районов региона и в Нижнем Новгороде сохранится высокая (четвёртый класс) пожароопасность. Однако местами ситуация может усугубиться и будет достигнут пятый класс пожароопасности.
В связи с этим запрещено посещение лесов, сжигание мусора на дачных участках, разведение костров в лесных зонах.
Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.