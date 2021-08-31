На Кубани выпустили штормовое предупреждение

Синоптики предупредили о резкой смене погоды в Краснодарском крае 31 августа.

Об этом пишет портал «Юга.ру» со ссылкой на краснодарский Гидрометцентр.

Как отметили специалисты, на территории региона до 3 сентября будет действовать штормовое предупреждение. Резкое ухудшение погоды связано с прохождением фронтальных разделов.

Так, в крае ожидаются ливни с грозами и шквалистое усиление ветра до 20—22 м/с. На участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей.

На реках Кубани и Адыгеи ожидаются подъёмы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

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