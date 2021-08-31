Вильфанд прогнозирует значительное понижение температуры в Москве
- РИА Новости
«В Москве лето прощается с нами... В дальнейшем понижение температуры, и уже как-то некомфортно совсем даже слышать. 3 сентября температура в Москве +5...+7 °С ночью, а по области — до 2 °С», — приводит ТАСС его слова.
Вильфанд отметил, что москвичи уже отвыкли от таких низких температур.
«Дневные температуры будут тоже невысокие — +11...+13 °С», — добавил синоптик.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной.
По его данным, прихода бабьего лета стоит ожидать во второй половине месяца.