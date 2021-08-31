Вильфанд прогнозирует значительное понижение температуры в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует в Москве температуру ниже климатической нормы на 3—4 °С с 3 сентября.
Вильфанд прогнозирует значительное понижение температуры в Москве
  • РИА Новости

«В Москве лето прощается с нами... В дальнейшем понижение температуры, и уже как-то некомфортно совсем даже слышать. 3 сентября температура в Москве +5...+7 °С ночью, а по области — до 2 °С», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд отметил, что москвичи уже отвыкли от таких низких температур.

«Дневные температуры будут тоже невысокие — +11...+13 °С», — добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной.

По его данным, прихода бабьего лета стоит ожидать во второй половине месяца.

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