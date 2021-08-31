Мастер-классы и научные шоу пройдут на ВДНХ в начале сентября

Мастер-классы, экскурсии, квесты и научные шоу, приуроченные к началу учебного года, пройдут на ВДНХ с 1 по 5 сентября.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Так, центр «Космонавтика и авиация» проведёт квест «Школа юных космонавтов», а в центре славянской письменности «Слово» организуют экскурсию «От церы до планшета: школьные истории из разных эпох».

В семейно-образовательном центре «Городская ферма» запланированы мастер-классы «Экоручка» и «Осенний блокнот».

Кроме того, праздничную программу подготовил центр «Союзмультпарк».

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, вход на некоторые музейные площадки в День знаний будет бесплатным для школьников.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице рассказали о сохранении природного ландшафта ВДНХ.