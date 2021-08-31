Мастер-классы и научные шоу пройдут на ВДНХ в начале сентября
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
Так, центр «Космонавтика и авиация» проведёт квест «Школа юных космонавтов», а в центре славянской письменности «Слово» организуют экскурсию «От церы до планшета: школьные истории из разных эпох».
В семейно-образовательном центре «Городская ферма» запланированы мастер-классы «Экоручка» и «Осенний блокнот».
Кроме того, праздничную программу подготовил центр «Союзмультпарк».
Как заявила заммэра Наталья Сергунина, вход на некоторые музейные площадки в День знаний будет бесплатным для школьников.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице рассказали о сохранении природного ландшафта ВДНХ.