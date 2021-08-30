Участниками акции «Ночь кино» на Кубани стали 90 тысяч человек

Участниками всероссийской акции «Ночь кино» в Краснодарском крае стали около 90 тыс. человек. Мероприятие было приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В рамках акции были показаны работы российских режиссёров — «Пальма», «Конёк-Горбунок», «Огонь» и другие картины. Всего состоялось 955 киносеансов.

Все киносеансы были бесплатными и проводились с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора.

В рамках мероприятия также состоялись онлайн-мероприятия — литературные выставки, видеолекции, мастер-классы и исторические экскурсы.

Ранее, как сообщал kp.ru, мэр Москвы Сергей Собянин встретился со столичными кинематографистами и обсудил поддержку отрасли городскими властями.