Участниками акции «Ночь кино» на Кубани стали 90 тысяч человек

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Участниками всероссийской акции «Ночь кино» в Краснодарском крае стали около 90 тыс. человек. Мероприятие было приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.
Участниками акции «Ночь кино» на Кубани стали 90 тысяч человек
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В рамках акции были показаны работы российских режиссёров — «Пальма», «Конёк-Горбунок», «Огонь» и другие картины. Всего состоялось 955 киносеансов.

Все киносеансы были бесплатными и проводились с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора.

В рамках мероприятия также состоялись онлайн-мероприятия — литературные выставки, видеолекции, мастер-классы и исторические экскурсы.

Ранее, как сообщал kp.ru, мэр Москвы Сергей Собянин встретился со столичными кинематографистами и обсудил поддержку отрасли городскими властями.

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