Участниками акции «Ночь кино» на Кубани стали 90 тысяч человек
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
В рамках акции были показаны работы российских режиссёров — «Пальма», «Конёк-Горбунок», «Огонь» и другие картины. Всего состоялось 955 киносеансов.
Все киносеансы были бесплатными и проводились с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора.
В рамках мероприятия также состоялись онлайн-мероприятия — литературные выставки, видеолекции, мастер-классы и исторические экскурсы.
Ранее, как сообщал kp.ru, мэр Москвы Сергей Собянин встретился со столичными кинематографистами и обсудил поддержку отрасли городскими властями.