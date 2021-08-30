Акция по чипированию животных стартует в Москве 1 сентября

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Акция по чипированию домашних животных стартует в государственных ветклиниках Москвы 1 сентября.
Акция по чипированию животных стартует в Москве 1 сентября
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как рассказали в пресс-службе Комитета ветеринарии, в течение месяца стоимость этой услуги составит 706 рублей с учётом микрочипа. Данная процедура увеличивает шансы найти питомца, если он потерялся.

С начала года чипирование уже прошли более 4 тыс. кошек и собак, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

В Москве поставить чип можно во всех 26 государственных ветклиниках.

Ранее председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных.

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