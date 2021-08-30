Названы самые медийные музеи России

Стали известны самые медийные музеи России по частоте упоминания в СМИ.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на компанию «Медиалогия».

Первое место занял Государственный Эрмитаж, второе — Третьяковская галерея, третье — Русский музей.

Главным событием лидера данного музейного рейтинга признан приезд в Петербург картины Рафаэля из собрания Лувра. Среди других событий Эрмитажа — открытие филиала музея на Урале и ограниченный выпуск NFT-токенов с картинами.

Всего Эрмитаж упоминался в СМИ 39 тыс. раз.

Ранее телеканал «360» сообщал, что музеи Московской области «Мураново», «Новый Иерусалим», «Коломенская пастила» и другие стали обладателями престижной награды Travellers’ Choice — 2021 от сайта TripAdvisor.