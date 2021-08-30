Названы самые медийные музеи России

Короткая ссылка
Стали известны самые медийные музеи России по частоте упоминания в СМИ.
Названы самые медийные музеи России
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на компанию «Медиалогия».

Первое место занял Государственный Эрмитаж, второе — Третьяковская галерея, третье — Русский музей.

Главным событием лидера данного музейного рейтинга признан приезд в Петербург картины Рафаэля из собрания Лувра. Среди других событий Эрмитажа — открытие филиала музея на Урале и ограниченный выпуск NFT-токенов с картинами.

Всего Эрмитаж упоминался в СМИ 39 тыс. раз.

Ранее телеканал «360» сообщал, что музеи Московской области «Мураново», «Новый Иерусалим», «Коломенская пастила» и другие стали обладателями престижной награды Travellers’ Choice — 2021 от сайта TripAdvisor.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить