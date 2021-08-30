Директор благотворительного фонда высказалась о чипировании животных

Директор Международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова высказалась о необходимости чипировать домашних питомцев.

«Эта хорошая инициатива может помочь сойти с мёртвой точки. Возможно, это поможет людям задуматься и почувствовать ответственность за тех животных, которыми они владеют. Потому что не секрет, что количество бездомных животных у нас увеличивается», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

Как отметила эксперт, если чипированный питомец потерялся, то владельцу будет легче его найти, а если речь идёт о брошенном животном, то чип позволит найти безответственных хозяев.

«До недавнего времени воздействия на безответственных хозяев, которые выбрасывают животных, не было. Пока (из опыта волонтёров) возможно было найти хозяина, только если потерялось породистое животное и хозяин сам его ищет», — уточнила Сафонова.

Ранее председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных.