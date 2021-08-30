Юрий Грымов рассказал о причинах работы в театре

Режиссёр и сценарист, художественный руководитель московского драматического театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал, почему решил заниматься театром.

«Побудил здравый смысл, а ещё некий анализ и чутьё. Я всегда интересовался социологией, занимался преподавательской деятельностью. Это всё, помимо режиссуры, казалось мне очень интересным. В какой-то момент оказалось понятно, что мировой кинематограф стал стагнировать», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Кроме того, по словам режиссёра, в театре Грымова идут спектакли, которые не встретить в других театрах, то есть на 90% репертуар «Модерна» не пересекается ни с кем.

Также Грымов выразил мнение, что «Модерн» отличается уникальной труппой.

«Несмотря на сложности, вызванные пандемией, я взял трёх молодых ребят. Они только-только завершили обучение. И с 1 октября ко мне переходит один артист, который на данный момент завершает работу в другом театре в качестве ведущего актёра», — сообщил он.

Как ранее передавало ФАН, режиссёр Театра эстрады имени Аркадия Райкина Илья Архипов рассказал, чем занимался во время пандемии и режима самоизоляции.