Россияне рассказали об отношении к инклюзивному образованию

ВЦИОМ совместно с фондом «Обнажённые сердца» и ассоциацией «Аутизм-Регионы» провёл исследование об отношении россиян к инклюзивному образованию.

Исследование показало, что большинство респондентов (66%) одобряют совместное обучение детей с особенностями развития с остальными. В то же время 16% опрошенных выразили отрицательное отношение к инклюзивному образованию, а 13% — нейтральное. В защиту совместного обучения чаще высказывались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Опыт инклюзивного образования есть больше чем у 60% детей опрошенных. Почти три четверти респондентов, чьи дети обучаются вместе с детьми с особенностями развития, оценивают его положительно. Среди преимуществ подобного обучения они выделяют социализацию и формирование позитивной среды в коллективе, а также хорошее развитие детей и равенство возможностей в получении образования. Многие также считают, что учитель, способный заниматься с детьми с особенностями развития, легко найдёт подход и к остальным.

Недостатками инклюзивного образования опрошенные считают как психологические проблемы детей с особенностями развития, так и трудности с освоением программы. Многие (57%) полагают, что при совместном обучении возрастёт вероятность конфликтов.

Исследование также показало, что большинство россиян (59%) до участия в опросе вообще не слышали об инклюзивном образовании. Знакомы с этим термином 24% респондентов, но верно объяснить его значение смогли лишь 11%.

Основатель фонда «Обнажённые сердца» Наталья Водянова объясняет столь низкую информированность населения отсутствием инклюзии во многих детских садах и школах.

«Несмотря на то что в России уже восемь лет есть закон об образовании, который гарантирует всем детям, вне зависимости от уровня их способностей или существующих диагнозов, возможность учиться в школе, сам термин «инклюзивное образование» остаётся малоизвестным для большинства. Это связано с тем, что во многих школах и детских садах на практике инклюзии пока нет. При этом количество детей с особыми потребностями, которым необходима возможность пойти в обычную школу, где рядом учатся типично развивающиеся сверстники, весьма значительно. Например, по оценкам Минздрава, только детей с аутизмом в России свыше 300 тыс. человек, — говорит Водянова.

В исследовании приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.