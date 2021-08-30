Археологическая экспедиция обнаружила в Югре захоронение XVII века

Участники Югорской археологической экспедиции нашли захоронение XVII века, а также различные предметы быта древних жителей Нижнего Приобья.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу УрФУ.

Специалисты обнаружили керамическое сопло, которое, вероятно, связано с литейной мастерской начала II тыс. до н. э., несколько капель металла и фрагменты бронзовой подвески.

Кроме того, исследователи смогли обнаружить захоронение, из которого извлечены 34 стеклянные бусины жёлтого и бирюзового цвета. Древняя могила может относиться ко времени, когда Сибирь была присоединена к Московскому княжеству.

Как ранее сообщало ФАН, в апреле в Пересветовом переулке в Москве археологи нашли посуду и аптечные флаконы конца XIX — начала XX века.