Археологическая экспедиция обнаружила в Югре захоронение XVII века

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Участники Югорской археологической экспедиции нашли захоронение XVII века, а также различные предметы быта древних жителей Нижнего Приобья.
Археологическая экспедиция обнаружила в Югре захоронение XVII века
  • © Сергей Кокшаров / УрФУ

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу УрФУ.

Специалисты обнаружили керамическое сопло, которое, вероятно, связано с литейной мастерской начала II тыс. до н. э., несколько капель металла и фрагменты бронзовой подвески.

Кроме того, исследователи смогли обнаружить захоронение, из которого извлечены 34 стеклянные бусины жёлтого и бирюзового цвета. Древняя могила может относиться ко времени, когда Сибирь была присоединена к Московскому княжеству.

Как ранее сообщало ФАН, в апреле в Пересветовом переулке в Москве археологи нашли посуду и аптечные флаконы конца XIX — начала XX века.

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