Метеоролог рассказал о приходе бабьего лета на Урал
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- РИА Новости
Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.
«Со второй половины дня 1 сентября на Урале распогодится и начнёт повышаться температура. Первыми почувствуют это в Башкортостане, затем на очереди Пермский край, Свердловская область. В Екатеринбург и Курган бабье лето нагрянет 2 сентября, 3 сентября +25 °С, +26 °С ожидается в Тюмени, потом эта волна пойдёт дальше в Новосибирск», — отметил метеоролог.
По его словам, тепло на Урал придёт с европейской территории России.
Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.