Метеоролог рассказал о приходе бабьего лета на Урал

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Руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов заявил, что бабье лето придёт на Урал 1 сентября, а в Екатеринбург — 2 сентября.
Метеоролог рассказал о приходе бабьего лета на Урал
  • © Михаил Мордасов
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

«Со второй половины дня 1 сентября на Урале распогодится и начнёт повышаться температура. Первыми почувствуют это в Башкортостане, затем на очереди Пермский край, Свердловская область. В Екатеринбург и Курган бабье лето нагрянет 2 сентября, 3 сентября +25 °С, +26 °С ожидается в Тюмени, потом эта волна пойдёт дальше в Новосибирск», — отметил метеоролог.

По его словам, тепло на Урал придёт с европейской территории России.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.

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