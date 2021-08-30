МХАТ им. Горького откроет театральный сезон спектаклем «Лавр»
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- РИА Новости
Об этом пишет «Утро.ру».
Постановка стала главной премьерой прошедшего сезона. СМИ назвали её «главным высказыванием обновлённого МХАТа».
Сообщается, что это самый грандиозный по масштабам и занятым артистам спектакль за всю историю Художественного театра.
В спектакле задействованы Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Валентин Клементьев, Михаил Кабанов, а также Алиса Гребенщикова и Евгений Кананыхин.
Как ранее передавало ФАН, режиссёр Театра эстрады имени Аркадия Райкина Илья Архипов рассказал, чем занимался во время пандемии и режима самоизоляции.