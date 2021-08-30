МХАТ им. Горького откроет театральный сезон спектаклем «Лавр»

МХАТ им. Горького открывает новый сезон 1—2 сентября спектаклем «Лавр» режиссёра Эдуарда Боякова по одноимённому роману Евгения Водолазкина.

Об этом пишет «Утро.ру».

Постановка стала главной премьерой прошедшего сезона. СМИ назвали её «главным высказыванием обновлённого МХАТа».

Сообщается, что это самый грандиозный по масштабам и занятым артистам спектакль за всю историю Художественного театра.

В спектакле задействованы Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Валентин Клементьев, Михаил Кабанов, а также Алиса Гребенщикова и Евгений Кананыхин.

Как ранее передавало ФАН, режиссёр Театра эстрады имени Аркадия Райкина Илья Архипов рассказал, чем занимался во время пандемии и режима самоизоляции.