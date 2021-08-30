В центре погоды «Фобос» рассказали, когда в Москве потеплеет после похолодания
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- РИА Новости
«Похолодание будет постепенным: в среду ещё +20...+22 °С, хотя день будет дождливым. А вот начиная с четверга температура неуклонно пойдёт вниз», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, в четверг днём ожидается +15 °С, в пятницу, субботу и воскресенье +8...+10 °С, а по ночам +3...+5 °С.
Как отметил Синенков, погода ожидается по-настоящему осенняя.
«Холодный период продлится несколько дней — четыре-пять, затем температура снова повысится. Но, конечно, таких тёплых дней, которые мы наблюдаем сейчас, уже не ожидается. И всё-таки бабье лето у нас будет, хотя и не в первой декаде сентября», — сказал эксперт.
Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупреждают о заморозках в Курганской области.