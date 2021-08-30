Гидрометцентр Ставрополья прогнозирует сильные дожди 1 сентября
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- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru.
Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий торжественные линейки во многих школах Ставрополья проведут в актовых залах.
Согласно прогнозу, в крае будут идти ливни с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 25 м/с.
В связи с этим в МЧС предупреждают о локальных чрезвычайных ситуациях и вероятности небольших наводнений.
Как ранее передавало URA.RU, в Курганской области ожидаются заморозки до -2 °С.