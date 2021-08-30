Гидрометцентр Ставрополья прогнозирует сильные дожди 1 сентября

По данным Гидрометцентра Ставропольского края, в День знаний в регионе ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер.

Об этом сообщает newstracker.ru.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий торжественные линейки во многих школах Ставрополья проведут в актовых залах.

Согласно прогнозу, в крае будут идти ливни с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 25 м/с.

В связи с этим в МЧС предупреждают о локальных чрезвычайных ситуациях и вероятности небольших наводнений.

Как ранее передавало URA.RU, в Курганской области ожидаются заморозки до -2 °С.