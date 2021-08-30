Синоптики рассказали о погоде в ХМАО 30 августа

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в понедельник, 30 августа, местами ожидается дождь. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра региона.

Об этом пишет URA.RU.

«В отдельных районах 30 августа небольшой дождь. Ветер западных направлений, умеренный. Температура ночью +2...+7 °С, днём +11...+16 °С. Прогноз на 31 августа — 1 сентября: в отдельных районах небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура ночью +1...+6 °С, днём +10...+15 °С», — говорится в прогнозе.

В то же время, как уточняют онлайн-сервисы Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Ханты-Мансийске в течение семи дней средняя температура днём составит порядка +12...+14 °С.

А в субботу и воскресенье в городе ожидается потепление до +22 °С и ясная погода.

Как ранее сообщал портал progorod43, в Кировской области жителей предупредили об ожидающихся заморозках на почве.