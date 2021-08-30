Синоптики рассказали о погоде в ХМАО 30 августа

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в понедельник, 30 августа, местами ожидается дождь. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра региона.
Синоптики рассказали о погоде в ХМАО 30 августа
  • © Александр Юрьев
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

«В отдельных районах 30 августа небольшой дождь. Ветер западных направлений, умеренный. Температура ночью +2...+7 °С, днём +11...+16 °С. Прогноз на 31 августа — 1 сентября: в отдельных районах небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура ночью +1...+6 °С, днём +10...+15 °С», — говорится в прогнозе.

В то же время, как уточняют онлайн-сервисы Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Ханты-Мансийске в течение семи дней средняя температура днём составит порядка +12...+14 °С.

А в субботу и воскресенье в городе ожидается потепление до +22 °С и ясная погода.

Как ранее сообщал портал progorod43, в Кировской области жителей предупредили об ожидающихся заморозках на почве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить