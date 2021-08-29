На Кaмчатке вулкан Шивелуч выбрoсил стoлб пеплa высотой в 3 км

Короткая ссылка
В Камчатском крае вулкан Шивелуч при извержении выбрoсил стoлб пеплa и дыма высотой 3 км, заявили в пресс-службе главного управления МЧС России по краю.

«Высота пеплового столба составила до 3 тыс. м при высоте самого исполина 3283 м», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что пепловый шлейф распространился на расстояние 30 км к северо-западу. Населённых пунктов в этом направлении нет.

Спасатели предупредили, что близ вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Кроме того, при нахождении рядом есть вероятность попасть в пеплопад.

Ранее вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир при извержении выбросил столб пепла на высоту 3,7 км. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить