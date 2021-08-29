На Кaмчатке вулкан Шивелуч выбрoсил стoлб пеплa высотой в 3 км

В Камчатском крае вулкан Шивелуч при извержении выбрoсил стoлб пеплa и дыма высотой 3 км, заявили в пресс-службе главного управления МЧС России по краю.

«Высота пеплового столба составила до 3 тыс. м при высоте самого исполина 3283 м», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что пепловый шлейф распространился на расстояние 30 км к северо-западу. Населённых пунктов в этом направлении нет.

Спасатели предупредили, что близ вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Кроме того, при нахождении рядом есть вероятность попасть в пеплопад.

Ранее вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир при извержении выбросил столб пепла на высоту 3,7 км.