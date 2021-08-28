В Театре на Васильевском рассказали о планах на новый сезон

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В Государственном драматическом театре на Васильевском в Санкт-Петербурге рассказали о планах на новый сезон.
В Театре на Васильевском рассказали о планах на новый сезон
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

Сезон откроется 1 сентября премьерной постановкой Александра Баргмана «Орфей спускается в ад» по произведению Теннесси Уильямса.

Также в предстоящем сезоне намечены другие премьеры: 17 декабря будет показан спектакль «Горе от ума» в постановке Руслана Нанавы, в феврале 2022-го — спектакль «Сосед» по пьесе Павла Пряжко в постановке Дениса Хусниярова, в начале марта — спектакль «Земля Эльзы» в постановке Галины Зальцман.

На апрель в театре запланирован III Международный театральный фестиваль LOFT.

Ранее «Радио 1» сообщало, что всероссийский фестиваль театральных инициатив для детей и юношества «Трубадур» начал приём заявок.

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