В Театре на Васильевском рассказали о планах на новый сезон

В Государственном драматическом театре на Васильевском в Санкт-Петербурге рассказали о планах на новый сезон.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

Сезон откроется 1 сентября премьерной постановкой Александра Баргмана «Орфей спускается в ад» по произведению Теннесси Уильямса.

Также в предстоящем сезоне намечены другие премьеры: 17 декабря будет показан спектакль «Горе от ума» в постановке Руслана Нанавы, в феврале 2022-го — спектакль «Сосед» по пьесе Павла Пряжко в постановке Дениса Хусниярова, в начале марта — спектакль «Земля Эльзы» в постановке Галины Зальцман.

На апрель в театре запланирован III Международный театральный фестиваль LOFT.

Ранее «Радио 1» сообщало, что всероссийский фестиваль театральных инициатив для детей и юношества «Трубадур» начал приём заявок.