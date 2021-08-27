Театр «Ленком» открыл новый сезон
- РИА Новости
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Об этом сообщает ОТР.
Также состоялся сбор труппы, на котором директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал о планах на творческий год. На данный момент известно о трёх премьерах.
Леонид Трушкин поставит спектакль «Дальше — тишина», а Александр Морфов — пьесу Николая Эрдмана «Самоубийца». Информация о третьей постановке пока не раскрывается.
Ранее «Радио 1» сообщало, что всероссийский фестиваль театральных инициатив для детей и юношества «Трубадур» начал приём заявок.