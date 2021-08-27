Театр «Ленком» открыл новый сезон

Короткая ссылка
Театр «Ленком» открыл новый, 95-й сезон главной премьерой прошлого сезона — возрождённым спектаклем Марка Захарова «Поминальная молитва».
Театр «Ленком» открыл новый сезон
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает ОТР.

Также состоялся сбор труппы, на котором директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал о планах на творческий год. На данный момент известно о трёх премьерах.

Леонид Трушкин поставит спектакль «Дальше — тишина», а Александр Морфов — пьесу Николая Эрдмана «Самоубийца». Информация о третьей постановке пока не раскрывается.

Ранее «Радио 1» сообщало, что всероссийский фестиваль театральных инициатив для детей и юношества «Трубадур» начал приём заявок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить