Театр «Ленком» открыл новый сезон

Театр «Ленком» открыл новый, 95-й сезон главной премьерой прошлого сезона — возрождённым спектаклем Марка Захарова «Поминальная молитва».

Об этом сообщает ОТР.

Также состоялся сбор труппы, на котором директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал о планах на творческий год. На данный момент известно о трёх премьерах.

Леонид Трушкин поставит спектакль «Дальше — тишина», а Александр Морфов — пьесу Николая Эрдмана «Самоубийца». Информация о третьей постановке пока не раскрывается.

Ранее «Радио 1» сообщало, что всероссийский фестиваль театральных инициатив для детей и юношества «Трубадур» начал приём заявок.