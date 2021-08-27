Синоптик Мокеева рассказала о погоде в Нижнем Новгороде в День знаний

Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ольга Мокеева рассказала о погоде в Нижнем Новгороде в День знаний.

«По предварительному прогнозу погоды (он ещё может измениться, поскольку 1 сентября — это первый день календарной осени), влияние «гребня антициклона» должно сохраниться», — заявила она в беседе с newsnn.ru.

По её словам, ожидается погода преимущественно без осадков. Температура составит +19...+24 ˚С. Утром — не выше +12...+15 ˚С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU рассказал, каким будет 1 сентября в Свердловской области.