Синоптик Мокеева рассказала о погоде в Нижнем Новгороде в День знаний
- globallookpress.com
- © Nikolay Gyngazov
«По предварительному прогнозу погоды (он ещё может измениться, поскольку 1 сентября — это первый день календарной осени), влияние «гребня антициклона» должно сохраниться», — заявила она в беседе с newsnn.ru.
По её словам, ожидается погода преимущественно без осадков. Температура составит +19...+24 ˚С. Утром — не выше +12...+15 ˚С.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU рассказал, каким будет 1 сентября в Свердловской области.