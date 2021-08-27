Режиссёр, продюсер и сценарист Карен Шахназаров высказался о качестве российских сериалов.

«Телесериалы, безусловно, — часть кинематографа. Это, в принципе, кино, приспособленное для показа по телевидению. Сериалы снимаются так же, как и кинофильмы, так что их вполне можно считать частью кино», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, в России много сериалов, среди них есть очень даже неплохие, хорошего качества. Как отметил Шахназаров, это может быть связано с тем, что создатели таких проектов работают в гораздо более рыночных условиях, поскольку их финансируют телеканалы.

«Все они соперничают друг с другом. У них есть конкуренция, есть заинтересованность, есть ориентирование на рынок. Вы же видите сами, сколько у нас стали производить сериалов», — сказал он.

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