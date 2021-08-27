В Петербурге рассказали о ходе реставрации исторических фонарей Марсова поля

В Санкт-Петербурге отправили на реставрацию ещё восемь исторических фонарей Марсова поля. Восемь наиболее аварийных были переданы в мастерскую в апреле 2020 года. Все они будут восстановлены и вернутся на свои места до конца 2021-го.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

«Эти фонари-путешественники, изначально созданные для Благовещенского моста, в 30-е годы XX века очень удачно вписались в композицию мемориала на Марсовом поле. Сейчас они продолжили своё путешествие, на этот раз реставрационное — в мастерскую и обратно», — заявил председатель комитета Сергей Макаров.

Фонари-торшеры — объект культурного наследия Петербурга. Их спроектировали в 1849 году. Последний раз они ремонтировались в 1966-м.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге планируют отреставрировать 44 дома-памятника в 2022 году.