В Петербурге рассказали о ходе реставрации исторических фонарей Марсова поля

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге отправили на реставрацию ещё восемь исторических фонарей Марсова поля. Восемь наиболее аварийных были переданы в мастерскую в апреле 2020 года. Все они будут восстановлены и вернутся на свои места до конца 2021-го.
В Петербурге рассказали о ходе реставрации исторических фонарей Марсова поля
  • ©КГИОП

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

«Эти фонари-путешественники, изначально созданные для Благовещенского моста, в 30-е годы XX века очень удачно вписались в композицию мемориала на Марсовом поле. Сейчас они продолжили своё путешествие, на этот раз реставрационное — в мастерскую и обратно», — заявил председатель комитета Сергей Макаров.

Фонари-торшеры — объект культурного наследия Петербурга. Их спроектировали в 1849 году. Последний раз они ремонтировались в 1966-м.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге планируют отреставрировать 44 дома-памятника в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить