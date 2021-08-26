Книжный фестиваль пройдёт 11 сентября в Самаре
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Об этом сообщает volga.news.
Центральная площадка — книжная ярмарка. Запланированы творческие встречи с поэтом и эссеистом Дмитрием Воденниковым, писателем, педагогом и издателем Андреем Геласимовым, поэтом и писателем Вадимом Месяцем и с филологом, писателем, драматургом и колумнистом Денисом Драгунским, а также с прозаиком и драматургом Андреем Рубановым и писателем Андреем Олехом.
Также запланированы дискуссии, лекции, презентации, мастер-классы.
«Самара объединит издателей, литераторов, писателей — это будет уникальная возможность расширить деловые связи и познакомиться с новыми практиками», — заявила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.
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