Книжный фестиваль пройдёт 11 сентября в Самаре

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Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст» пройдёт 11 сентября в Самаре.
Книжный фестиваль пройдёт 11 сентября в Самаре
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом сообщает volga.news.

Центральная площадка — книжная ярмарка. Запланированы творческие встречи с поэтом и эссеистом Дмитрием Воденниковым, писателем, педагогом и издателем Андреем Геласимовым, поэтом и писателем Вадимом Месяцем и с филологом, писателем, драматургом и колумнистом Денисом Драгунским, а также с прозаиком и драматургом Андреем Рубановым и писателем Андреем Олехом.

Также запланированы дискуссии, лекции, презентации, мастер-классы.

«Самара объединит издателей, литераторов, писателей — это будет уникальная возможность расширить деловые связи и познакомиться с новыми практиками», — заявила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

Ранее kp.ru сообщал, что в московских библиотеках начали принимать электронную версию читательского билета.

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