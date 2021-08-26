В Нижнем Новгороде пройдёт «Марафон 800»

Короткая ссылка
В Нижнем Новгороде 29 августа пройдёт «Марафон 800». Дистанцию в 42,2 км смогут преодолеть 1500 человек.
В Нижнем Новгороде пройдёт «Марафон 800»
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Также запланированы забеги на трассах в 3 и 10 км.

Старт дадут со стадиона «Нижний Новгород». Маршрут охватит исторические места в центре города.

В связи с забегами будет полностью или частично ограничено движение транспорта по ряду улиц — с 22:00 28 августа до 17:00 29 августа.

Ранее «Реальное время» сообщало, что забег «Ночная Казань» состоится в столице Татарстана в ночь на 29 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить