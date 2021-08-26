В Нижнем Новгороде пройдёт «Марафон 800»

В Нижнем Новгороде 29 августа пройдёт «Марафон 800». Дистанцию в 42,2 км смогут преодолеть 1500 человек.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Также запланированы забеги на трассах в 3 и 10 км.

Старт дадут со стадиона «Нижний Новгород». Маршрут охватит исторические места в центре города.

В связи с забегами будет полностью или частично ограничено движение транспорта по ряду улиц — с 22:00 28 августа до 17:00 29 августа.

Ранее «Реальное время» сообщало, что забег «Ночная Казань» состоится в столице Татарстана в ночь на 29 августа.