В Нижнем Новгороде пройдёт «Марафон 800»
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Также запланированы забеги на трассах в 3 и 10 км.
Старт дадут со стадиона «Нижний Новгород». Маршрут охватит исторические места в центре города.
В связи с забегами будет полностью или частично ограничено движение транспорта по ряду улиц — с 22:00 28 августа до 17:00 29 августа.
Ранее «Реальное время» сообщало, что забег «Ночная Казань» состоится в столице Татарстана в ночь на 29 августа.