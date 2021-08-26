Фестиваль уличного кино пройдёт 27—28 августа в Сочи и Анапе

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Фестиваль уличного кино состоится 27—28 августа в Сочи и Анапе.
Фестиваль уличного кино пройдёт 27—28 августа в Сочи и Анапе

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Цель смотра — познакомить широкую аудиторию с независимыми работами отечественных авторов. Вход бесплатный.

В конкурсную программу попали девять короткометражных фильмов. Лауреатов выбирают зрители.

«Перед авторами короткометражек стоит сложная задача: всего за несколько минут провести зрителя через законченную, вызывающую яркие эмоции и наполняющую чем-то новым историю», — заявил генеральный продюсер и основатель фестиваля Александр Щеряков.

По его словам, за каждой новеллой стоит молодой автор, начинающий свой путь в индустрии и по-настоящему заинтересованный в массовом зрителе и прозрачной системе отбора.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» 28 августа.

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