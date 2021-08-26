Режиссёр Архипов рассказал, чем занимался во время пандемии

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Режиссёр Театра эстрады имени Аркадия Райкина Илья Архипов рассказал, чем занимался во время пандемии и режима самоизоляции.
Режиссёр Архипов рассказал, чем занимался во время пандемии
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На конференции в пресс-центре «Патриот» постановщик заявил, что подготовил разработки новых спектаклей, а также переработал «Любовь к трём апельсинам», где обыгрывалась аллюзия на карнавальные и медицинские маски, но с приходом COVID-19 это получило другой контекст.

«Не всегда то, что происходит вокруг нас, врывается в контекст нашей жизни с нужной интонацией», — цитирует режиссёра ФАН.

По словам Архипова, он также научился планово работать.

В июле газета «Известия» сообщала, что московские театры и кинотеатры подвели итоги первой недели работы в условиях ужесточения ограничений, связанных с распространением коронавируса.

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