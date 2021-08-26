Участниками фестиваля «Сыр. Пир. Мир» в Подмосковье стали 700 фермеров

Участниками гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир» в подмосковной Истре стали около 700 фермеров из 54 регионов России.

Об этом сообщает «Радио 1».

Фестиваль проходит при поддержке комитета по туризму Московской области. Запланирована деловая программа с участием экспертов по сельскому хозяйству, экономике, промышленности и туризму.

Посетители могут приобрести сыр, колбасы, хлеб, мёд, молочную продукцию, сладости, напитки и другие товары.

Ранее телеканал «360» сообщал, что участникам фестиваля расскажут о новых и уже действующих мерах поддержки фермеров.