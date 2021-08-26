В Пскове начались мероприятия в рамках проекта «Музейные маршруты России»

В Пскове начались мероприятия в рамках проекта, получившего название «Музейные маршруты России». Он призван повысить посещаемость культурных учреждений.

Об этом сообщает НСН.

«Основная цель проекта — добиться радикального роста посещаемости музеев, в том числе и в низкий сезон, что, в свою очередь, повлечёт и устойчивый рост доходов, и, как следствие, формирование ресурсной базы для развития музейных учреждений», — заявила министр культуры России Ольга Любимова.

Она отметила, что в рамках проекта проводится цикл выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий, на которых обсуждаются самые актуальные вопросы.

В 2021 году мероприятия «Музейных маршрутов России» проходят в ряде федеральных музеев. Помимо Пскова, проект реализуют, например, в Калуге, Туле, Смоленске, Саратове и Саранске.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на портал «Узнай Москву» добавили маршрут с аудиогидом «Достоевский в Москве: детство на Божедомке».