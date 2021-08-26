Фестиваль «Цветочный джем» пройдёт в Москве осенью
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«Это выставка дизайна, деревьев, кустарников, цветов. Чтобы хотя бы после ковидной истории немного город отошёл», — цитирует Собянина сайт «Москва 24».
Площадка в Вешняках выполнена в футуристическом стиле. На прилегающей территории расположен ландшафтный парк с детским городком.
Также работают торговые шале, шале общественного питания, шале анимации, карусель.
Фестиваль будет организован с учётом ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой.
Ранее телеканал «360» сообщал, что на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье участникам из 54 регионов России расскажут о новых и уже действующих мерах поддержки фермеров.