Фестиваль «Цветочный джем» пройдёт в Москве осенью

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Фестиваль «Цветочный джем» пройдёт в Москве с 1 сентября до 1 октября, заявил мэр Сергей Собянин во время осмотра площадки фестиваля «Московские сезоны» в Вешняках.
Фестиваль «Цветочный джем» пройдёт в Москве осенью
  • Pixabay

«Это выставка дизайна, деревьев, кустарников, цветов. Чтобы хотя бы после ковидной истории немного город отошёл», — цитирует Собянина сайт «Москва 24».

Площадка в Вешняках выполнена в футуристическом стиле. На прилегающей территории расположен ландшафтный парк с детским городком.

Также работают торговые шале, шале общественного питания, шале анимации, карусель.

Фестиваль будет организован с учётом ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье участникам из 54 регионов России расскажут о новых и уже действующих мерах поддержки фермеров.

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