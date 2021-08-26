Музей «Херсонес Таврический» переходит на новый график работы

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С 30 августа по 1 октября в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» будет действовать новое расписание работы. Территория будет открыта с 09:00 до 20:00.
Музей «Херсонес Таврический» переходит на новый график работы
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«При этом допуск гостей в «Херсонес Таврический» прекращается в 19:30. Кассы на центральной, западной и восточной входных группах будут работать с 09:00 до 19:30», — сообщили в администрации музея.

Время работы экспозиционных и выставочных залов остаётся прежним — с 09:00 до 19:00.

Как ранее передавал телеканал «360», несколько музеев Московской области стали обладателями престижной награды Travellers’ Choice 2021 от сайта TripAdvisor.

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