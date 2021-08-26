Кинематографисты и IT-компании из России получат субсидии на 500 млн рублей
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Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на РЭЦ.
В июне отборочная комиссия одобрила 13 заявок на адаптацию и продвижение аудиовизуальной продукции и две заявки на адаптацию и продвижение IT-продукции на 482,7 млн рублей.
В целом в рамках кампании 2021 года будут поддержаны 21 художественный проект и 24 анимационных, а также один IT-проект.
В ближайшее время объявят дополнительный приём заявок на участие в программе на сумму 30,3 млн рублей.
«Важно, чтобы меры поддержки отвечали запросу времени. Мы внесли изменения в уже существующую программу, и теперь компании могут перераспределять выделенные средства так, как им необходимо. Это особенно актуально при расширении географии продаж, когда нужно увеличить количество языков для дубляжа», — заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
По её словам, внешним рынкам нужна не только языковая, но и ментальная адаптация контента, для чего требуется дополнительный монтаж уже готовой продукции.
«Это дорогостоящая, но необходимая для более высоких продаж процедура. Поэтому сейчас мы изучаем возможность внесения соответствующих изменений в постановление», — добавила Никишина.
Ранее газета «Известия» сообщала, что правительство намерено субсидировать российские киностудии.