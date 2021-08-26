Жители Москвы могут предложить экспонаты для Музея транспорта

Жители столицы могут поучаствовать в подготовке экспозиции Музея транспорта в рамках кампании «Делаем музей вместе». Так, организация принимает предметы, выпущенные в период с конца XIX века до конца XX века, которые связаны с историей метро, трамваев, автобусов, автомобилей и такси.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Каждый житель столицы может оставить свой след в истории Москвы, привнеся в коллекцию музея предметы, связанные не просто с историей городского транспорта, но и с личной, семейной памятью. Мы с удовольствием примем эти свидетельства прошлого в свою коллекцию, чтобы сохранить нашу общую историю», — сказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Принятые экспонаты войдут в постоянную экспозицию музея. Отмечается, что это могут быть предметы для навигации и информирования, объекты городской среды, элементы транспортных средств, а также старые открытки, фотографии, билеты, расписания, книги, униформа сотрудников дорожных служб и другое.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в этом году на территории ВДНХ открываются 15 объектов.

Первая экспозиция Музея транспорта посвящена заводу АЗЛК, который стал основой автомобильной промышленности.