Синоптики спрогнозировали жару на Кубани в конце августа

По данным синоптиков, в Краснодарском крае ожидаются жаркие и солнечные выходные, а температура воздуха достигнет отметки +35 °С.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Так, отмечается, что 26 августа в Краснодаре ожидается переменная облачность без осадков. Порывы ветра могут достигать 14 м/c, температура воздуха днём составит +31 °С, ночью — около +20 °С.

В ближайшие двое суток характер погоды не изменится, но температура станет повышаться.

В выходные днём синоптики прогнозируют до +35 °С, ночью — около +17... +22 °С.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», жителей Санкт-Петербурга предупредили о неблагоприятных погодных условиях.