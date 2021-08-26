Синоптики спрогнозировали жару на Кубани в конце августа

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По данным синоптиков, в Краснодарском крае ожидаются жаркие и солнечные выходные, а температура воздуха достигнет отметки +35 °С.
Синоптики спрогнозировали жару на Кубани в конце августа
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Так, отмечается, что 26 августа в Краснодаре ожидается переменная облачность без осадков. Порывы ветра могут достигать 14 м/c, температура воздуха днём составит +31 °С, ночью — около +20 °С.

В ближайшие двое суток характер погоды не изменится, но температура станет повышаться.

В выходные днём синоптики прогнозируют до +35 °С, ночью — около +17... +22 °С.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», жителей Санкт-Петербурга предупредили о неблагоприятных погодных условиях.

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